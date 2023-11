Após suspeita de comprar votos, vereador volta à Câmara em Bom Jesus | A TARDE

Afastado da Câmara Municipal de Bom Jesus da Lapa, o vereador Gedson do Nascimento Ramos (PSC) poderá voltas às suas atividades, apontou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em agravo regimental publicado nesta sexta-feira, 17.



Gedson era acusado de compra de votos e abuso de poder econômico nas eleições de 2020.

O documento consta, no entanto, "não haver provas robustas da ocorrência da captação ilícita" e "impossibilidade de se aferir se as eventuais condutas ilícitas foram praticadas no período eleitoral".