Arena Multiuso de R$ 180 milhões deve ter licitação lançada neste mês

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), afirmou nesta quarta-feira, 2, que deve lançar uma licitação ainda em agosto para a construção de uma Arena Multiuso no bairro da Boca do Rio, na orla da cidade. O novo equipamento, com capacidade para 16 mil pessoas, tem um custo estimado pela gestão municipal entre R$ 170 milhões e R$ 180 milhões.

Ao ser questionado pelo Portal A TARDE se havia algum plano para a construção de um teatro municipal, Bruno Reis despistou e lembrou dos anúncios recentes de recuperação do Teatro Vila Velha e do Cine Excelsior. Na sequência, emendou que a licitação para a construção da Arena Multiuso está para sair.

“O que a prefeitura tem de projeto, além do Centro de Convenções, que também atende a essa demanda, é a construção de uma grande arena multiuso, com capacidade para 12 mil pessoas sentadas e 4 mil pessoas em pé”, detalhou Bruno Reis.

“Nós estamos concluindo o projeto e a previsão é que a licitação já seja lançada no mês de agosto. Investimentos que vão chegar a ordem aí de 170 a 180 milhões de reais e que será um grande equipamento, que também poderá ser utilizado para apresentações teatrais, culturais, artísticas em nossa cidade. Acho que esse é o último equipamento que falta”, avaliou o prefeito de Salvador.

A ideia é levantar a Arena Multiuso ao lado do Centro de Convenções de Salvador, fazendo dialogar os dois equipamentos, além do próprio Parque dos Ventos e a Arena Daniela Mercury. Segundo Bruno Reis, os novos equipamentos, somados à Escola de Artes e à Casa de Espetáculos, darão a Salvador um novo patamar cultural.

“A Casa de Espetáculos é menor do que um teatro, mas também atende a pequenas e médias apresentações. A gente espera que o teatro Castro Alves possa ser recuperado o mais breve possível. Esses equipamentos todos, somados, eu acho que vão dotar a nossa cidade de infraestrutura para atender as demandas do segmento cultural”, concluiu o prefeito.

A fala de Bruno Reis ocorreu durante o evento de lançamento de sete editais para o setor cultural, na manhã desta quarta, ocorrido no Teatro Gregório de Mattos, localizado entre o Largo da Barroquinha e a Praça Castro Alves, Centro Antigo da cidade. Foram anunciados investimentos de R$ 49,8 milhões, entre R$ 23,4 milhões em recursos federais da Lei Paulo Gustavo e R$ 26,4 milhões em verbas próprias da prefeitura.