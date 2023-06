"As certezas do candidato ACM Neto já se desfizeram", dispara Lídice

Diante das especulações do mundo político sobre as eleições de 2024, a deputada federal Lídice da Mata (PSB), avaliou a declaração dada pelo ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, que, durante encontro da bancada de oposição, decretou ter "certeza" sobre o candidato ao Palácio Thomé de Souza do grupo político do governador Jeronimo Rodrigues.

Durante a reunião, ocorrida na Assembleia Legislativa, na última segunda-feira, 5, Neto teria cravado que o adversário de Bruno Reis (União) será o atual presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder), José Trindade (PSB). A informação sobre a declaração foi dada pelo site Política Livre.

"Acho que as certezas do candidato ACM Neto já se desfizeram na última eleição, quando ele tinha certeza que iria ganhar a eleição. Nós estamos iniciando um processo de discussão, não temos pressa, nós estamos discutindo um programa para Salvador. Então, pode ser como não ser", avaliou.

Lídice também falou sobre a importância do PSB surgir como opção para disputa majoritária para cidade de Salvador, mas ponderou que ainda não há definição sobre nomes para disputa municipal.

"Para o PSB tem grande importância, como qualquer nome do PSB. Temos acúmulo eleitoral de votos na cidade, temos deputados bem votados em Salvador, fui a segunda mais votada. Zé como representante do executivo fez um belo trabalho de intervenções físicas na cidade. O problema da oposição não é ter candidato, nós temos possíveis candidatos até demais. Mas pelo que vejo, nós não conseguimos sair do pensamento do ex-prefeito ACM Neto", disse.