Assinatura de ordem para obras no Rio Branco será em fevereiro | A TARDE

Turistas e soteropolitanos que saem do Elevador Lacerda, no Centro Histórico de Salvador, e cruzam com uma grande construção, avistarão um novo visual a partir do ano que vem.

O Palácio Rio Branco, situado na Praça Tomé de Sousa, em Salvador, passará por uma requalificação e se transformará no Hotel Rosewood. A data para a assinatura da ordem que dará início às obras no local já foi estabelecida. O evento de oficialização será realizado na segunda quinzena de fevereiro, após o Carnaval. A informação foi confirmada pela Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur-BA) ao Portal A TARDE.

Com um custo total de pouco mais de R$ 135 milhões, a expectativa é que as obras no local comecem imediatamente, conforme indicou a pasta.

Em conversa exclusiva com o A TARDE, o secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar, detalhou que a empresa que fará a revitalização, a rede hoteleira BMF, já possui todas as permissões para o início das mudanças.

“O Iphan e o Ipac já aprovaram, a prefeitura já autorizou e emitiu, no final do ano passado, o alvará e a empresa já está ultimando a construtora responsável pela construção”, declarou.

O secretário também acrescentou que a empresa adquiriu um terreno desapropriado, para a construção de mais 36 apartamentos para agregar com os 38 já previstos dentro do Palácio.

Bacelar ressaltou que apesar da alteração para um hotel, o local terá a estética do mantida e que o memorial dos governadores da Bahia vai permanecer, com possibilidade de visitação aberta.

O líder da pasta adiantou que a data de fato para a assinatura da ordem de serviço será estabelecida no próximo dia 9, em reunião. O prazo para a finalização da obra está previsto para agosto de 2025, conforme indicou Bacelar.

O monumento histórico foi construído em 1549, junto com a fundação da capital baiana. O Palácio serviu como sede do governo do estado da Bahia até 1979. Após isso, foi espaço da Bahiatursa, a Secretaria de Cultura do estado e, atualmente, abriga o Memorial dos Governadores Republicanos da Bahia.