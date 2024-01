AtlasIntel: Jerônimo é o governador mais bem avaliado do Nordeste | A TARDE

Em consulta popular de avaliação do primeiro ano de gestão, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), aparece com o melhor desempenho entre todos os governadores do Nordeste.

O levantamento mostra que Jerônimo, junto com Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) e Tarcísio de Freitas (São Paulo), está entre os gestores mais bem avaliados nos maiores eleitorados do país.

O levantamento feito pelo instituto Atlas Intel, divulgado na noite desta sexta-feira, 5, analisou a aprovação de todos os governadores do país a partir de uma coleta de dados que aconteceu entre os dias 18 e 31 de dezembro de 2023.

O ranking nacional tem como líder o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, com 72% de aprovação. Na sequência aparece o governador de Tocantins, Wanderlei Barbosa, com 69% de aprovação. O gestor baiano está na 11ª posição com 56% de aprovação.