"Bahia como carro-chefe da transição energética", celebra Carballal | A TARDE

O presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Henrique Carballal, comentou na noite desta terça-feira, 11, durante evento que marcou a assinatura de contratos com a empresa canadense, Homerun Resources Inc, que a Bahia será protagonista na transição energética no Brasil. Ele destacou ainda que a iniciativa vai ser um marco para o desenvolvimento social.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, Carballal detalhou os benefícios que essa parceria vai proporcionar. "Primeiro, nós estamos colocando a Bahia como carro-chefe da locomotiva da transição energética no Brasil. Hoje, nós estamos assinando um processo de arrendamento de uma mina, que poderia ser mais uma, mas na verdade nós estamos fazendo de uma sílica que será processada verticalmente toda na Bahia. Nós vamos extrair a mina de Belmonte, vamos levar para Ilhéus que vai transformar em sílica pura e depois vai para o porto de Aratu, onde, inicialmente, vai-se processar uma película, que sobe na placa solar, mais que dobra a produção de energia fotovoltaica", disse. "Então isso é uma revolução no momento de transição energética, porque é uma inovação que não existe em lugar nenhum no mundo", acrescentou.

O gestor da CBPM ressaltou ainda que apenas uma parte da sílica vai ser utilizada para energia solar. O restante, segundo ele, vai ser utilizado em outros ramos da indústria. "Só é preciso 5% da sílica para fazer essa placa. Os outros 95% vão ser feitos vidros, inclusive para a indústria automobilística, assim como podem ser utilizados para embalagens. Já existe também um contrato dessa empresa com uma fabricante francesa de perfumes. Ou seja, é um valor agregado muito grande que nós estamos trazendo. São investimentos que irão ultrapassar R$ 1,5 bilhão. Nós podemos chegar até a gerar mais de 4 mil empregos ao final do projeto. Mas já a partir do meio do ano que vem as unidades fabris iniciarão a construção. Será o investimento inicial da ordem de R$ 300 milhões. E essas duas plantas industriais serão criadas além da mina que vai estar em Belmonte. Belmonte, Ilhéus e Simões Filho, que serão diretamente beneficiados", pontuou.

Carballal destacou ainda que esse processo de reindustrialização visa buscar o desenvolvimento industrial e como consequência o desenvolvimento social. "O Brasil está sendo beneficiado. Nós saímos da lógica do extrativismo de 500 anos atrás que se preservou no Brasil até agora para uma lógica de você buscar com essa atividade mineral, você reindustrializar o país, você trazer o desenvolvimento industrial de forma integrada, gerando desenvolvimento social. O que é mais importante do que o econômico. Fizemos uma parceria com a empresa, vamos criar um fundo de educação com 5% dos royalties da empresa, 5% dos royalties da CBPM vão entrar nesse fundo para exatamente produzir desenvolvimento educacional nas áreas onde a atividade vinculada a essa produção será realizada", contou o presidente da CBPM.

A solenidade de assinatura, com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, aconteceu na sede da CBPM, na 4ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia (CAB). O acordo foi formalizado com a empresa Homerun Brasil Mineração Ltda, subsidiária da canadense Homerun Resources Inc. Entre os projetos firmados está a instalação de plantas industriais em áreas em Santa Maria Eterna, no município de Belmonte, na Bahia.