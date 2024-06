Bahia deve receber quase 2 milhões de turistas no São João | A TARDE

O secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar, afirmou ao Portal A TARDE, nesta terça-feira, 28, durante o lançamento da grade do São João de Salvador, que a pasta trabalha com a expectativa de receber 1.705.000 (um milhão, setecentos e cinco mil) turistas no estado para os festejos juninos.

Segundo Bacelar, o número é esperado por conta dos investimentos feitos pela pasta para promover a festa.

“A expectativa de vinda de turistas para o estado da Bahia, pelo trabalho que nós fizemos, de promoção do São João, de capacitação de agentes de viagens e operadores de turismo, os principais mercados emissores, é que cheguem de fora da Bahia um milhão e setecentas e cinco mil pessoas […] O que nós podemos garantir é que os festejos aqui no Parque de Exposições, no ano passado, nós tivemos noites aqui com mais de 100 mil pessoas. Inclusive, precisaram fechar os portões do Parque por uma questão de segurança”, afirmou Bacelar, que completou.

“Tudo isso mostra a força do São João, que não está só na capital, está nos 417 cidades”, afirmou o secretário.

