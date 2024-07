“Bahia é síntese da resistência”, brada ministro de Lula

Ministro participou de agenda em Feira de Santana - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O ministro das Cidades, Jader Filho (MDB), criticou os governos anteriores e afirmou, nesta segunda-feira, 1, em Feira de Santana, que a Bahia é a “síntese da resistência”.

Jader colocou a Bahia como protagonista na vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022.

“É a segunda vez que venho aqui em Feira. Da primeira vez viemos entregar obras do Minha Casa, Minha Vida que foram abandonadas, e com a ajuda do governo da Bahia e do Ministério das Cidades, a gente entregou junto com Rui, com Jerônimo […] Essas unidades deveriam ser entregues em 2017, em 2016, e ficaram paralisadas pelo descaso dos governos que antecederam o presidente Lula, e dizer que das 87 mil casas que estavam paralisadas, só aqui em Feira tinham 2 mil. Foi preciso o senhor voltar para que as unidades pudessem ser retomadas”, disparou o ministro, que continuou.

“Não só queriam deixar paralisado o programa. Eles decidiram acabar com o Minha Casa, Minha Vida […] A Bahia é a síntese da resistência. A Bahia disse não àquele projeto que queria acabar o Minha Casa, Minha Vida, com o Mais Médicos, com o PAC, porque eles não gostam de gente, mas aí o povo da Bahia disse “negativo, a gente vai trazer o presidente Lula de volta”, completou.