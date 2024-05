Bahia ganhará novas escolas indígenas, quilombolas e no campo | A TARDE

Os estudantes baianos indígenas, alunos que moram no campo ou em quilombos vão ganhar novas escolas. O governo do Estado, através da Secretaria de Educação, antecipou ao Portal A TARDE, na manhã desta segunda-feira, 20, que diversos municípios receberão novas instituições estudantis.

“São projetos macros. Já soltamos licitações há uns três meses das unidades escolares indígenas e agora tem a homologação da licitação com a empresa selecionada, já para começar a construção das obras. Agora a gente vai dar a ordem de serviço nos próximos dias”, declarou Rowenna.

O governo divulgou no último sábado, 18, o resultado da licitação para obras de escolas indígenas nos municípios de Prado, onde uma nova unidade será construída, de Buerarema e Santa Cruz Cabrália, onde antigas estruturas deverão ser ampliadas.

De acordo com a publicação, as intervenções serão realizadas pela empresa "Souza Nascimento Construtora", a um custo de R$ 16.088.284,98.

Projeto da quadra de vôlei que deve fazer parte da estrutura da escola indígena de Prado | Foto: Reprodução

Além dessas escolas indígenas em Buerarema, Prado e Santa Cruz Cabrália, Rowenna Brito afirmou que outras cidades, como Glória e Rodelas também serão contempladas, ou com novas estruturas ou com reestruturação de bases antigas.



“Entendemos a necessidade de potencializar as escolas do campo, indígenas, quilombolas. Tem um projeto dedicado, que a gente faz com as comunidades indígenas, com as lideranças. Eles sentam com a gente e constroem com a gente o projeto. Tem muita coisa bacana e a educação indigena é uma pauta de prioridade nossa”, afirmou a secretária ao Portal A TARDE.

Rowenna também informou que novas licitações para o restante dos municípios serão realizadas. “Na Bahia toda, obra tamanho G, com piscina e ar-condicionado", concluiu.

Publicações relacionadas