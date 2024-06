Bahia lidera geração de empregos no Nordeste em 2024, aponta Caged | A TARDE

A Bahia foi o estado do Nordeste que mais gerou empregos em 2024, de acordo com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) de abril, publicado nesta quarta-feira, 29, pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Com 333.934 admissões e 297.667 desligamentos, a Bahia possui um saldo positivo de 36.267 novos empregos gerados em 2024, superando com facilidade o segundo colocado na região Nordeste, o estado do Ceará, que teve saldo de 16.780 novas vagas de trabalho.

Em termos nacionais, a Bahia foi o oitavo estado a gerar mais empregos nos primeiros quatro meses do ano, ficando atrás de São Paulo (287.968), Minas Gerais (113.971), Paraná (87.838), Santa Catarina (79.869), Rio Grande do Sul (69.594), Rio de Janeiro (57.757) e Goiás (57.193).

Contabilizando apenas o mês de abril, a Bahia também lidera o Nordeste, com 10.649 empregos gerados, novamente à frente do Ceará, que criou 5.678 novas vagas de trabalho no período.

Nacionalmente, no mês de abril, a Bahia ficou novamente em oitavo lugar, atrás de São Paulo (76.299), Minas Gerais (25.868), Paraná (18.033), Rio de Janeiro (16.077), Goiás (13.584), Rio Grande do Sul (13.512) e Santa Catarina (13.457).

No total, o Brasil gerou 240.033 empregos em abril e 958.425 no acumulado de 2024.

Publicações relacionadas