Bahia terá R$ 5 bilhões em verbas para agricultura familiar, diz Osni

O secretário estadual Osni Cardoso (PT), do Desenvolvimento Rural, afirmou que a Bahia deve ter mais de R$ 5 bilhões em investimentos no setor de agricultura familiar, incluindo os R$ 3 bilhões do Plano Safra disponibilizados pelo governo federal, através do Banco do Nordeste e do Banco do Brasil.

No evento de lançamento do Plano Safra no estado, ocorrido na manhã desta terça-feira, 25, o petista elogiou a sensibilidade do governador Jerônimo Rodrigues (PT) para o tema da agricultura familiar.

“Há um mês, o presidente Lula lançou o Plano Safra da agricultura familiar e agora aqui na Bahia. Para a Bahia, são quase R$ 3 bilhões só na relação com o Banco do Nordeste e o Banco do Brasil. E, aqui, a gente lança vários outros projetos, que é tipicamente da organização e da capacidade do estado da Bahia, mas principalmente com o olhar clínico e sensível do nosso governador Jerônimo”, afirmou Osni.

“Vamos lançar aqui, além de várias entregas, lançar outros programas, fruto de empréstimos internacionais da relação com o Fida [Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola]. Entre o Plano Safra mais o lançamento, vamos passar aqui de R$ 5 bilhões em investimentos, em crédito, em assistência técnica, em melhoria das agroindústrias”, continuou o secretário.

Osni reforçou a importância de investimentos no trabalhador rural, que consegue produzir 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros, a um custo muito menor do que em outros setores da produção.

“A gente sabe que é mais barato investir no homem e na mulher do campo e gerar emprego do que investir muitas vezes numa indústria. Não que ela não seja importante, mas cada uma no seu lugar. O que a gente quer é tradicionalizar o homem e a mulher do campo, é garantir que tenha recurso para que o jovem seja o sucessor daquela área, para que a gente garanta a produção agrícola a partir do homem e da mulher do campo, da agricultura familiar, que é ele que efetivamente coloca a comida na mesa”, afirmou o secretário

“Mais de 70 % daquilo que a gente se alimenta hoje vem da agricultura familiar. E a gente precisa qualificar cada vez mais, garantindo que o trabalho dele amplie sua renda, melhore sua condição de vida, dê dignidade e eles se apaixonem cada vez mais pelo lugar do trabalho”, concluiu Osni.