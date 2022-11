Baianos são nomeados para transição de Lula

Seis representantes do PT baiano foram nomeados para compor o Grupo de Trabalho do Gabinete de Transição do Governo Federal. O diálogo entre o presidente do PT Bahia, Éden Valadares, e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, que também faz parte do grupo de trabalho, pode incorporar novos nomes da Bahia à equipe de transição de Lula.

O Diretor Geral do Instituto de Rádio Difusão do Estado da Bahia (IRDEB), Flávio Silva Gonçalves, foi nomeado para equipe de Comunicação Social. em conversa com o Portal A TARDE, Flávio falou da importância da comunicação social, transparência e combate as fake news na gestão pública.

"A área da Comunicação Social é muito ampla, envolve questões diversas que dizem respeito a como garantir que o cidadão no seu dia a dia tenha livre acesso à informação e a comunicação no Brasil. O acesso à Internet com qualidade em cada localidade, a publicidade governamental, a gestão do espectro de radiodifusão, o combate as fake news e a desinformação, e a importância das emissoras públicas de rádio e televisão são alguns dos assuntos. O governador eleito Jerônimo já nos orientou de que a prioridade é garantir o alinhamento total entre as políticas públicas federais e estaduais a partir de janeiro". disse o diretor do IRDEB.

Para equipe de Desenvolvimento Agrário foram indicadas Elisângela Araújo, primeira mulher nordestina e agricultora na presidência da Federação Nacional de Trabalhadores da Agricultura Familiar - FETRAF Brasil e Célia Watanabe que é Técnica em Agropecuária, Mestre em Gestão de Políticas Públicas, Planejamento de Processos Educativos e de Gestão, Servidora Pública Federal, ex-Diretora de Políticas para Mulheres Rurais e Quilombolas/MDA e ex-superintendente da Bahiater, órgão vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Governo da Bahia.

"A equipe de transição terá a responsabilidade de fazer um diagnóstico minucioso das políticas do atual governo e subsidiar o governo do Presidente Lula. Nesse tema, em especial, a equipe da transição deverá trabalhar a criação de um Ministério robusto, uma vez que o do Desenvolvimento Agrário, ao qual o INCRA estava ligado, foi extinto por Michel Temer. Esse Ministério será responsável pela reestruturação das políticas públicas para a agricultura familiar. Tivemos, nos últimos anos, um desengajamento do governo federal com esses segmentos e isso se reflete na redução das áreas de cultivo de alimentos básicos". ressaltou Célia.

Também foram indicados Jonas Paulo para o Desenvolvimento Regional, Paulo Gabriel Nacif para Educação e Deyvid Bacelar para Minas e Energia.

Para o dirigente estadual do PT, os nomes dos petistas baianos escolhidos para compor a transição de Lula estão preparados para contribuir com suas respectivas funções. "São quadros muito competentes em suas respectivas áreas para ajudar o presidente Lula na importante tarefa de reconstruir o Brasil, e a Bahia pode ainda cooperar com outros nomes que já estão sendo articulados com a presidenta Gleisi", destacou Éden.