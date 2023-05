Baleia Rossi detalha relação do MDB com Jerônimo Rodrigues

O MDB realizou em Salvador o primeiro encontro Bandeiras e Caminhos para discutir políticas públicas e trazer novas lideranças para se engajarem ao partido. O evento que ocorreu na tarde desta quinta-feira, 25, contou com a presença do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

Presidente nacional do MDB, o Deputado federal Baleia Rossi, falou sobre encontro que teve mais cedo com Jerônimo e sobre o peso que o partido mantém na Bahia.

"O Geraldo Júnior é o nosso vice-governador que honra muito o MDB. Nós conseguimos um crescimento importante aqui no Estado graças a essa parceria e com a eleição do vice-governador, com a eleição do Ricardo Maia, o Matheus e Rogério que são lideranças aqui na Bahia. Então um encontro importante, que o governador Jerônimo reconhece a importância do MDB na sua vitória e agora na implantação de um projeto", destacou o deputado.