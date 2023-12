Bancada baiana no Congresso vota em peso contra Lula em vetos; veja | A TARDE

As bancadas da Bahia no Senado Federal e na Câmara dos Deputados ajudaram o Congresso Nacional a impor uma forte derrota ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na tarde desta quinta-feira, 14, em Brasília. A maioria dos parlamentares baianos votaram pela derrubada dos vetos do presidente da República aos projetos da desoneração da folha de pagamentos e do chamado “marco temporal”.

No caso do marco temporal, os senadores Jaques Wagner (PT), líder do governo no Senado, e Otto Alencar (PSD) até deram seus votos para manter o veto de Lula, que garantia a continuidade da demarcação de terras indígenas posterior à promulgação da atual Constituição Federal, de 1988.

O senador Angelo Coronel (PSD), por outro lado, votou para derrubar o veto de Lula, impedindo que os povos indígenas deem continuidade à sua luta por terras demarcadas após a promulgação da Constituição.

Se no Senado a maioria dos baianos votou para manter os vetos de Lula, na Câmara o governo sofreu uma derrota acachapante entre os baianos. Foram 22 votos pela derrubada da decisão presidencial, contra 10 pela manutenção.

Votaram a favor do governo Lula apenas os deputados federais Alice Portugal (PCdoB), Daniel Almeida (PCdoB), Ivoneide Caetano (PT), Jorge Solla (PT), Joseildo Ramos (PT), Josias Gomes (PT), Leo Prates (PDT), Lídice da Mata (PSB), Pastor Sargento Isidório (Avante) e Valmir Assunção (PT).

Mesmo sendo membros de partidos que integram o governo Lula, os deputados Antonio Brito (PSD), Arthur Maia (União Brasil), Bacelar (PV), Dal Barreto (União Brasil), Diego Coronel (PSD), Elmar Nascimento (União Brasil), Félix Mendonça Jr. (PDT), Gabriel Nunes (PSD), João Leão (PP), Leur Lomanto Jr. (União Brasil), Mario Negromonte Jr. (PP), Neto Carletto (PP), Otto Alencar Filho (PSD), Paulo Azi (União Brasil), Paulo Magalhães (PSD), Raimundo Costa (Podemos), Ricardo Maia (MDB) e Rogéria Santos (Republicanos) votaram pela derrubada do veto.

Eles acompanharam os oposicionistas Adolfo Viana (PSDB), Capitão Alden (PL), Jonga Bacelar (PL) e Roberta Roma (PL).

Desoneração da folha

No caso do projeto que prevê a desoneração da folha de pagamentos, a derrota de Lula na bancada baiana foi ainda maior. Nesse cenário, Wagner ficou sozinho no Senado defendendo a manutenção do veto, diante de Coronel e Otto, que votaram pela derrubada da decisão presidencial.

A derrota no Senado se repetiu na Câmara, com uma vantagem acachapante para a derrubada do veto. Foram 27 deputados federais eleitos pela Bahia que opinaram pela queda da decisão de Lula, contra apenas sete parlamentares que votaram pela manutenção.

Governistas de partidos de centro-esquerda, como Leo Prates, Lídice da Mata e Pastor Sargento Isidório, que opinaram pela manutenção do veto no caso do marco temporal, optaram pela derrubada da decisão presidencial no âmbito do projeto da desoneração da folha.

Também votaram para derrubar o veto presidencial os deputados Adolfo Viana, Antonio Brito, Arthur Maia, Bacelar, Capitão Alden, Cláudio Cajado (PP), Dal Barreto, Diego Coronel, Elmar Nascimento, Félix Mendonça Jr., Gabriel Nunes, Jonga Bacelar, João Leão, Leur Lomanto Jr. Márcio Marinho (Republicanos), Mario Negromonte Jr. Neto Carletto, Otto Alencar Filho, Paulo Azi, Paulo Magalhães, Raimundo Costa, Ricardo Maia, Roberta Roma e Rogéria Santos.

Alice Portugal, Daniel Almeida, Ivoneide Caetano, Joseildo Ramos, Josias Gomes, Valmir Assunção e Zé Neto (PT) ficaram como votos vencidos, ao tentarem manter o veto de Lula na desoneração da folha.