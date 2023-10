'Bancada do PP sai satisfeita da reunião com Jerônimo', diz Niltinho

A bancada do Partido Progressistas na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), capitaneada pelo deputado Niltinho, esteve presente na série de encontros partidários realizado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), para atender os pleitos dos governistas.

O Progressistas avaliou a reunião com o chefe do Executivo estadual, que aconteceu na quinta-feira, 21, como "satisfatória". Na oportunidade, o parlamentar comentou sobre a agenda programada para recepcionar os prefeitos aliados, que deve iniciar em outubro. Para Niltinho, não há insatisfação dos gestores municipais com Jerônimo Rodrigues (PT), e sim, uma "ansiedade".

"Não é uma insatisfação, é uma ansiedade dos prefeitos em ser recebido pelo Jerônimo. O governador já visitou mais de 100 municípios, todos querem ser recebidos por ele", afirmou o parlamentar.

O Portal A TARDE também entrou em contato com o líder do PP na última quinta. Durante conversa, o parlamentar ainda afirmou que a reunião com o governador serviu para apresentar as perspectivas de investimentos aos redutos eleitorais dos deputados da base de governo.

Outra pauta debatida durante o encontro foi a distribuição dos cargos do interior. Niltinho também frisou que “foram tratados demais temas importantes para as cidades e regiões que representamos”.

O deputado estadual classificou as conversas como "positivas" e elogiou a "sensibilidade do governador". “Foi um encontro muito positivo, onde agradeço mais uma vez a atenção e sensibilidade do governador com as nossas solicitações. Seguimos unidos, trabalhando pelo melhor para a Bahia e todos os baianos e baianas”, afirmou Niltinho.

Em suas redes sociais, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) ressaltou a importância da reunião. “Mantendo um diálogo aberto e próximo para juntos priorizarmos o interesse de baianas e baianos em nosso dia a dia de trabalho. Vamos juntos!”, disse.



Estiveram presentes os deputados estaduais progressistas Antônio Henrique Jr., Eduardo Salles, e Hassan.