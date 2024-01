Bolsonarista declarado, ex-deputado Tito se filia ao PT de Barreiras | A TARDE

O ex-deputado federal Tito Cordeiro deixou o Avante e se filiou ao PT da cidade de Barreiras, no oeste da Bahia. A informação foi divulgada pelo jornalista Victor Pinto, da Band, na noite de quinta-feira, 28.



Pré-candidato para disputar as eleições municipais de 2024 em Barreiras, Tito tem histórico de publicações e declarações em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, além de tecer críticas diretas ao PT.

Certa vez, ao deixar um café da manhã entre Bolsonaro e a bancada evangélica, em maio de 2021, Tito escreveu em uma rede social que se sentia ‘honrado em fazer parte’ do governo. “Que Deus lhe abençoe cada vez mais, presidente”, completou.

Além do agora petista Tito, há também o nome de Danilo Henrique (PP), neto do ex-prefeito Antonio Henrique e secretário de governo na cidade vizinha, Luís Eduardo Magalhães. Outra interessada no pleito é a secretária de Desenvolvimento Urbano, Jusmari Oliveira (PSD).