Bolsonaristas convocam população para motociata da Independência

Bolsonaristas não participarão de cortejo no 2 de Julho - Foto: Alan Santos | PR

Bolsonaristas usaram as redes sociais para convocar apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a motociata em comemoração à Independência do Brasil na Bahia, na terça-feira, 2.



O evento terá como ponto de partida o Farol da Barra. O deputado estadual Leandro de Jesus (PL), um dos principais nomes do bolsonarismo baiano, disse que o ato é uma forma de mostrar que o estado também tem pessoas conservadoras.

“Vamos para a rua mostrar que que aqui no estado tem conservador sim […] Vamos todos, seja de moto, carro, bicicleta ou a pé”, convocou o deputado.

Presidente estadual do PL, o ex-ministro João Roma também confirmou presença na motociata. O bloco bolsonarista não deve participar do tradicional cortejo, que tem a Lapinha como ponto de partida.