“Brasília vive mundo diferente”, diz Bruno sobre operação da PF | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) comentou nesta terça-feira, 30, sobre a operação “Vigilância Aproximada”, da Polícia Federal, que cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços do Rio de Janeiro, Brasília e em Salvador. Um dos principais alvos foi o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos).

Ao ser questionado pela imprensa sobre a operação que apreendeu equipamentos eletrônicos da Abin, utilizados de forma ilegal, o prefeito disse que a situação “não tem nada a ver com Salvador” e que “cada um é responsável pelos seus atos”.



No entanto, foram encontrados computadores, celulares e uma arma em um imóvel na capital baiana.



“Isso não tem nada a ver com Salvador...cada um é responsável pelos seus atos e se ficarem comprovados, o que eu defendo é a justiça, porque todos têm direito ao contraditório e eu não estou defendo aí caso tenha cometido alguma penalidade que assuma sua responsabilidade. Mas isso não tem nada a ver com Salvador, está tão distante de Brasília. Brasília vive um mundo diferente do nosso”, afirmou o prefeito.



Bruno também comentou sobre a repercussão negativa do tom de deboche adotado pelo perfil do governo federal nas redes sociais, ao divulgar campanha contra a dengue, mas com alusão à operação da PF.



“[Pode brincar com essas coisas?] Claro que não. É porque se tem uma coisa que esse governo está aí faz reclamar muito das fake news, das redes sociais, e poderia aproveitar a oportunidade para dar exemplo”, pontuou.