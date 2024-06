Bruno diz que consenso para evitar greve dos rodoviários está próximo | A TARDE

A possibilidade de instauração de uma greve dos rodoviários de Salvador pode estar próxima de ser evitada. Isso porque o prefeito Bruno Reis revelou nesta segunda-feira, 27, que tem mediado as conversas entre os sindicatos que representam os trabalhadores do transporte público e as empresas e que um consenso para que as reivindicações sejam atendidas está perto de um desfecho positivo.

“Eu tenho expectativa que sim, estou muito confiante, ainda quando terminar esse bate-papo aqui com vocês, irei tentar mediar mais uma conversa entre o sindicato dos rodoviários e o sindicato patronal, para que possam chegar na mesa de audiência no TRT às 11 horas e tenham acordo, pontos da pauta todos foram já consensuados, só há uma divergência em relação ao percentual do reajuste, a classe patronal se dispõe a dar um reajuste um pouco maior do que a inflação no período que foi muito baixa, 3.23% e os trabalhadores reivindicam com um percentual maior, diante da dificuldade que hoje vivem as empresas e nós conhecemos profundamente esses números em operações que hoje são deficitárias que a prefeitura vem pagando a diferença da tarifa”, afirmou Bruno Reis.

De acordo com o prefeito, as empresas têm enfrentado dificuldades, inclusive no recolhimento de FGTS dos trabalhadores, o que só foi feito após o pagamento da parcela do subsídio dado pela prefeitura.

“A gente sabe a dificuldade que é. Também tem a sensibilidade para compreender que o pai e a mãe de família querem ter um ganho real, não apenas a inflação do período. A gente espera, porque a greve não é boa pra ninguém. Os próprios trabalhadores sabem que essas empresas ficam aí um dia, dois dias, três dias sem rodar. Isso compromete a receita e no final do mês tem folha de pagamento, tem recolhimento de FGTS, dos tributos e as empresas já vêm fazendo isso com dificuldade, pra vocês terem ideia. Uma das empresas, um dos consórcios, um dos dois consórcios, estava sem recolher FGTS, só foi recolher semana passada, depois que a prefeitura pagou o subsídio, parte do subsídio 2024, na quinta-feira. A greve não é interessante a ninguém, até para garantir milhares de postos de trabalho e com esse espírito de bom senso, um discernimento, equilíbrio, eu espero que possa ocorrer um consenso”, disse.

“A gente mediou as conversas no sábado, mediamos as conversas até ontem à noite, e agora de manhã já estava ali na mesa, no zap, conversando com ambas as partes para tentar chegar a um consenso, então espero que esse consenso, que é crucial, é muito importante para a cidade possa ocorrer”, pontuou Bruno.

