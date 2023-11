Bruno explica plano municipal de segurança e apoio a camelôs; confira | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (Unão Brasil) detalhou o que espera do Plano Municipal de Segurança Pública em Salvador, proposta que tem sido elaborada pela prefeitura e, consequentemente, será enviada à Câmara Municipal.

A criação da medida se dá após a intervenção da gestão muncipal no Pelourinho, onde em abril deste ano, implantou uma Prefeitura-Bairro no local sob o comando do coronel da Polícia Militar, Humberto Sturaro.

Em sua participação no A TARDE Cast, na última segunda-feira, 6, Bruno avaliou a criação do plano e disse o que espera da proposta para a capital baiana. A prefeitura aguarda adequação ao Pronasci, programa do Ministério da Justiça e Segurança Pública para cidades.

"Nós cumprimos todas as exigências do Pronasci. Todos os documentos foram preenchidos, formulários...e uma delas era a questão da criação do conselho de segurança, que já mandamos para a Câmara. Estou contratando, conluindo, um Termo de Referência (TR) para contrar uma instituição pública ou privada, consultoria, para elaborar o plano de segurança pública. Mesmo não sendo mais uma exigência para recebermos os recursos [do Pronasci] vamos contratar o plano. Eu quero fazer, quero ter um diagnóstico, com maior profundidade entender os gargalos e dificuldade da segurança, mesmo não sendo de responsabilidade direta da prefeitura", disse o prefeito.

"Esse plano vai trazer muitas respostas que são necessárias. Como já disse, esse é o maior problema que temos na nossa cidade", pontuou Bruno.



Bruno também destacou outras ações no Centro da cidade, como o incentivo aos camelôs que atuam na região.

"Temos um projeto, que devemos iniciar ainda agora no mês de novembro, que é uma cobertura isotérmica para colocar na Praça do Relógio de São Pedro para dar melhores condições de trabalho aos camelôs que atuam ali. Dentro dessas propostas, vamos fazer toda a reforma da praça ali", afirmou.



