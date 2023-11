Bruno Reis anuncia isenção de tributos para blocos afro | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) revelou nesta sexta-feira, 3, que vai encaminhar para a Câmara Municipal de Salvador na próxima segunda, 6, um projeto de lei que garante a isenção de tributos para os blocos afro e de samba no Carnaval da cidade. Segundo ele, a ideia será acompanhada de uma série de medidas econômicas para a capital.

“A gente apoia os blocos todos os anos. Inclusive, eu estou enviando segunda-feira para a Câmara uma série de medidas econômicas. Uma delas prevê a isenção das taxas para os blocos afro e de samba”, contou Bruno Reis ao portal A TARDE.

A revelação foi feita durante a visita do prefeito ao Festival Liberatum, que acontece neste final de semana pela primeira vez em Salvador, celebrando a cultura afro-diaspórica na Bahia.

De acordo com Bruno Reis, além da isenção de tributos, os blocos afro continuarão tendo no próximo ano o apoio direto da prefeitura, como patrocínio e aporte de recursos, para o desfile no Carnaval de Salvador.

“Ano passado, nós fizemos a remissão, zeramos todos os débitos. E, neste ano, nós vamos fazer a isenção. Além do apoio com o patrocínio direto, com aporte de recursos, nós vamos abrir mão de todas as receitas oriundas de blocos afro. Ajudamos duplamente”, concluiu Bruno Reis.