Bruno Reis diz que vai trabalhar para vencer eleição em primeiro turno | A TARDE

O prefeito Bruno Reis foi o entrevistado desta quarta-feira, 5, do programa Isso é Bahia, da Rádio A TARDE FM, onde comentou sobre a chance de vitória em primeiro turno nas eleições de outubro, conforme apontado em diversas pesquias de opinião, a exemplo da AtlasIntel/A TARDE.

"Pesquisa sempre retrata um momento. Acho que o mais importante de todas as pesquisas que saem é, sem sombra de dúvidas, a avaliação de nosso governo. Graças a nossa forma de conduzir o trabalho, há um carinho, um reconhecimento da população. Isso é o mais importante. Quero agradecer o carinho que recebo diariamente, por uma relação de confiança que há entre o cidadão e a prefeitura. Resolvemos tudo? Não. Temos problemas? Muitos. Mas as pessoas sabem e veem a prefeitura trabalhando e dando o seu melhor, com uma equipe que se entrega a cidade todos os dias. Os avanços estão aí em todas as áreas", disse, o prefeito, destacando que acredita que a eleição será mesmo definida em apenas um turno.

"Custe muitos a reconhecer, queiram outros, por questões políticas, a não concordar...Mas é um fato que a cidade se transformou nos últimos anos. Nós construímos uma nova Salvador. E esse é o sentimento da maioria da população. De cada quatro soteropolitanos, três aprovam a nossa gestão. Esse é o dado mais importante de qualquer pesquisa".

Quando eu digo que essa eleição será de apenas um turno, é porque vai ser a eleição com menos candidatos a prefeito da história, com três, digamos assim, candidatos competitivos. Eu vou trabalhar muito para vencer as eleições. Sempre sonhei em ser prefeito, nunca escondi de ninguém. Não tem nada que me deixe mais feliz e que seja mais realizador do que ajudar as pessoas Bruno Reis Prefeito de Salvador

