Bruno Reis entrega “Infovia Salvador” e autoriza obras de CCO e Hub

Prefeito assinou ordem de serviço para construção do CCO no Subúrbio - Foto: Flávia Requião | Ag. A TARDE

A prefeitura de Salvador entregou, na manhã desta quarta-feira, 26, a “Infovia Salvador”, uma rede de wi-fi da gestão municipal que será utilizada em todos os prédios públicos da cidade. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) durante a autorização para o início das obras do Centro de Controle Operacional (CCO), que será instalado no Alto do Cabrito, bairro do Subúrbio Ferroviário.

Para instalar os 915 km de cabos que sustentam a Infovia, a prefeitura investiu R$ 87 milhões, com financiamento internacional. A ideia é que, com isso, Salvador economize R$ 25 milhões por ano com o pagamento de sistemas privados de internet, que não atendiam com qualidade às necessidades da gestão municipal.

“Em especial nos bairros mais distantes, nas nossas unidades de saúde, nas nossas escolas, nos nossos CRAS, nos nossos CREA, a gente não conseguia colocar internet rápida e de qualidade”, declarou Bruno Reis.

“Nós investimentos R$ 87 milhões, para economizar R$ 25 milhões, para ter uma internet muito mais potente, com uma capacidade muito maior e, com isso, oferecer os serviços públicos com uma qualidade maior. A prefeitura, hoje, tem quase mil prédios, quando se soma os prédios de todas as áreas. Em todos eles, nós vamos ter internet rápida e de qualidade”, acrescentou o prefeito.

Além da Infovia Salvador, que já está presente em 175 praças do município, a prefeitura também passa a ter uma nuvem própria, para o armazenamento dos documentos públicos. Anteriormente, a gestão municipal tinha um custo anual de R$ 2 milhões para aguardar os dados, que acabavam muitas vezes sendo invadidos por hackers.

“A gente resolveu ter uma nuvem própria. Investimos aqui R$ 25 milhões. Hoje, em uma única nuvem, estamos migrando todos os dados. Estamos desativando as mini data centers de cada secretaria, de cada órgão, e isso também representa mais economia de recursos públicos. Estamos aplicando com maior eficiência”, comemorou Bruno Reis.

Observatório Inteligente

Ao mesmo tempo, o prefeito deu ordem de serviço para as obras do CCO, também chamado de Observatório Inteligente de Salvador. As obras terão um investimento total de R$ 120 milhões, com um prazo de 16 meses. A ideia é reunir no local serviços de diversos órgãos municipais, como os centros de controle da Transalvador, da Guarda Civil Municipal (GCM), o Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil (Cemadec), entre outros.

“Centro de Controle de Operações com essas dimensões, só o Rio de Janeiro tem, construído na época das Olimpíadas, com recursos que foram disponibilizados em especial para que o Rio pudesse receber as Olimpíadas”, comparou o prefeito.

Projeto do CCO no Subúrbio Ferroviário de Salvador | Foto: Divulgação

Segundo ele, a tendência é que o Observatório a ser construído no Subúrbio se torne inclusive uma espécie de gabinete secundário do prefeito, com reuniões semanais no local.



“Aqui, inclusive, terá um gabinete de crise. Então, quando quiser reunir toda a equipe para tomar decisões em relação a qualquer sinistro, qualquer fato que ocorra na cidade. Sendo prefeito a partir de 2025, pelo menos uma vez por semana, nós iremos atender aqui, despachar daqui, tomar decisões daqui, porque terá um gabinete para atender. O prefeito, então, em um dia como hoje, vem para o subúrbio e, ao invés de voltar para o centro da cidade, ficaria aqui, atendendo o dia todo, despachando, tomando decisões. Isso também significa eficiência e ganho de tempo”, explicou Bruno Reis.

Hub do Subúrbio

No mesmo prédio do CCO, também haverá a instalação de um novo hub de tecnologia, no mesmo estilo daquele implantado hoje nas proximidades do Terminal da França, no Comércio. O empreendimento visa levar aos jovens do Subúrbio mais oportunidades na área.

“É para preparar os jovens aqui do Subúrbio, para ter condições de terem os empregos do presente e principalmente os do futuro. É aqui que nós vamos preparar essa galera”, disse o prefeito.

Projeto do CCO; Hub de Subúrbio será instalado no mesmo edifício | Foto: Divulgação

De acordo com Bruno Reis, esses investimentos colocam Salvador em destaque na área de tecnologia e inovação, levando a capital baiana para os primeiros lugares no setor em todo o Brasil.



“A gente estava lá atrás, nas últimas posições, na área de tecnologia e inovação. Hoje, já somos a primeira do Nordeste e a nona do Brasil. Com a entrega desses equipamentos, a gente vai lá para as primeiras posições”, vibrou Bruno Reis.