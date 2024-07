Bruno Reis entrega novas casas do Morar Melhor no Subúrbio

Bruno Reis foi a Praia Grande para entregar novas casas reformadas pelo Morar Melhor - Foto: Betto Jr. | Secom PMS

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) entregou, nesta quinta-feira, 27, mais 106 casas reformadas pelo programa Morar Melhor no bairro de Praia Grande, na região do Subúrbio Ferroviário. O projeto atende famílias de baixa renda que viviam em imóveis com estruturas de padrão construtivo baixo.

Foi a segunda vez que o programa Morar Melhor chegou a Praia Grande, totalizando agora 300 casas reformadas pela prefeitura de Salvador, com serviços que vão desde pintura e reboco à reforma do telhado, passando ainda pela criação e ampliação de cômodos, a exemplo de banheiro, além da troca de portas, janelas, pia e vaso sanitário, tudo conforme a escolha dos próprios moradores.

“O Morar Melhor, sem sombra de dúvidas, é o melhor programa da Prefeitura. Nos últimos anos, a gente conseguiu idealizar, tirar do papel e entregar à cidade diversos projetos. Mas, sem sombra de dúvidas, este é o que as pessoas mais pedem, é o que os soteropolitanos têm mais expectativa de que possa chegar ao seu bairro”, afirmou Bruno Reis.

“É o programa que efetivamente tem o maior alcance social. Eu digo sempre: não há nada mais sagrado, mais precioso para o ser humano, do que a sua casa. É na nossa casa que a gente cria os nossos filhos, que a gente descansa após um dia de trabalho para retornar no dia seguinte. É nela que a gente recebe um familiar, um amigo”, completou o prefeito.

O Morar Melhor já entregou mais de 52 mil casas reformadas em mais de 300 localidades. O planejamento é que, até o final de 2024, sejam requalificadas mais 4 mil residências. Entre os locais beneficiados este ano estão Calabetão, Arenoso, Nova Constituinte, Ilha Amarela, Lobato, São Gonçalo do Retiro, Pirajá, Mirantes de Periperi, Calafate (Fazenda Grande do Retiro), Parque Tercal (Campinas de Pirajá), Buraco da Gia (Brotas), Santa Mônica, Narandiba e Bairro da Paz.

São selecionados pelo programa locais com maior precariedade nos imóveis e na infraestrutura, com base em dados do IBGE e na observação de campo; com maior predominância de domicílios com alvenaria sem revestimento; maior predominância de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza; maior predominância de mulheres chefe de família e maior densidade habitacional. Não são contemplados imóveis em situação de risco, imóveis de aluguel ou famílias que apresentem renda superior a três salários mínimos.