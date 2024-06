Bruno Reis entrega novo restaurante popular em Fazenda Coutos

Bruno Reis entregou novo restaurante popular em Fazenda Coutos - Foto: William Falcão | Ag. A TARDE

A prefeitura de Salvador entregou, na manhã desta quinta-feira, 13, mais um Restaurante Popular Vida Nova. A nova unidade foi instalada no bairro de Fazenda Coutos e teve cerimônia de inauguração com as presenças do prefeito Bruno Reis (União Brasil), da vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT) e o do secretário municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Júnior Magalhães.

No empreendimento inaugurado pela gestão municipal, não haverá a tradicional cobrança de R$ 1, comum nesse tipo de unidade. Todas as refeições serão gratuitas para a comunidade. No total, a prefeitura chega agora a cinco restaurantes populares nesse modelo.

“Uma ação importante de combate à fome, para vencermos a insegurança alimentar. Este restaurante em Fazenda Coutos entregará diariamente 400 refeições para a comunidade, gratuitamente, sem cobrança de nenhum centavo”, afirmou Júnior Magalhães, que ainda garantiu a entrega de mais unidades nos próximos meses. Valéria, Sussuarana, São Cristóvão e Pernambués serão alguns dos bairros atendidos.

“Chegaremos, prefeito, a 10 restaurantes populares da cidade do Salvador. Sem cobrança de nenhuma taxa, chegando a quase 5 mil refeições diariamente, para atender à população. Nem eu nem o senhor nem a vice-prefeita Ana Paula viemos de berço de ouro. A gente sabe o que isso significa para as famílias desta comunidade. A gente sabe que a gente vai poder colaborar e ajudar essas famílias. Porque a fome é cruel, a fome machuca e uma ação como essa, com certeza, traz dignidade a essas famílias”, complementou.

A vice-prefeita Ana Paula Matos ressaltou o trabalho conjunto da prefeitura com os vereadores de Salvador a favor de Fazenda Coutos. Segundo ela, porém, os feitos da gestão municipal não são um favor, mas sim uma obrigação dos gestores.

“Política pública não é caridade; é obrigação. Nós estamos nos notabilizando por gestores públicos, por vereadores, por servidores que trabalham com amor, com compromisso, com acolhimento e com competência. Que surjam mais restaurantes populares, com oportunidade de emprego, com educação, com a saúde bem estruturada”, disse Ana Paula.

Bruno Reis, por outro lado, exaltou o próprio trabalho, apontando que Fazenda Coutos teria sofrido uma grande transformação durante seus anos à frente da prefeitura de Salvador, não apenas com a inauguração do restaurante popular.

“É uma constatação. Se nós dividirmos a história de Fazenda Coutos em dois capítulos, é uma história antes do nosso trabalho e [e outra] depois do nosso trabalho. Efetivamente, nós fizemos uma transformação no bairro, que passou a ser assistido com uma série de equipamentos públicos que permitiram que essa comunidade pudesse ter melhor qualidade de vida, que as pessoas daqui pudessem morar em condições muito melhores”, afirmou o prefeito.