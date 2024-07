Bruno Reis entrega requalificação da Avenida Suburbana

Prefeito Bruno Reis entregou mais uma obra em Salvador neste sábado, 29 - Foto: Betto Jr. | Secom PMS

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) entregou, na manhã deste sábado, 29, a requalificação da Avenida Afrânio Peixoto, mais conhecida como Suburbana. A principal via de tráfego do Subúrbio Ferroviário recebeu um investimento de R$ 40 milhões em obras para melhorar a fluidez do trânsito e garantir mais segurança para pedestres e ciclistas que circulam na região.

Conduzidas pela Transalvador (Superintendência de Trânsito de Salvador), as obras alegraram a ciclovia ao longo dos quase 14 km da Avenida Suburbana, instalaram uma nova via marginal; e criaram dois novos retornos, sendo um na saída do túnel Pirajá/Lobato e outro na altura de Itacaranha.

“Aqui foram investidos R$ 40 milhões em todas estas intervenções para recuperar a Avenida Suburbana. Vai melhorar muito para todos que moram e passam por aqui. O ciclista que utiliza a bicicleta para trabalhar, para fazer atividade física, as pessoas que passam por aqui caminhando, que pegam ônibus, os motoristas que trafegam pela via. Vai, sem sombra de dúvidas, ajudar a melhorar a mobilidade da cidade”, afirmou o prefeito.

Avenida Suburbana passou por intervenções da prefeitura de Salvador | Foto: Betto Jr. | Secom PMS

Bruno Reis explicou que a Suburbana ganhou nova iluminação, inclusive com troca de postes; novos pontos de ônibus, a partir da concessão feita pela gestão municipal do mobiliário urbano da cidade; ações de paisagismo, com o plantio de 625 novas árvores espalhadas entre o canteiro central e ao longo da via; recuperação de asfalto; e implantação de semáforos inteligentes. Além disso, o prefeito autorizou a recuperação de 10 mil metros quadrados de passeios.



“Temos aqui os novos pontos de ônibus, semáforos inteligentes, meio-fio em granito, calçadas com piso tátil, no mesmo padrão que colocamos em toda a cidade. Fizemos as intervenções que foram pedidas pela comunidade e tenho certeza que vão melhorar muito a trafegabilidade na Suburbana”, concluiu Bruno Reis.