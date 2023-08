Bruno Reis explica mudança de local de construção da Arena da Capoeira

O prefeito Bruno Reis (UB) explicou nesta sexta-feira, 4, o motivo pelo qual a Prefeitura de Salvador optou pela construção da Arena da Capoeira, monumento em homenagem aos mestres Bimba e Pastinha, na Praça Marechal Deodoro, também conhecida como Praça das Mãozinhas, no Comércio. Inicialmente, a ideia da gestão municipal era de implementar o espaço no Parque dos Ventos, na Orla da Boca do Rio.

A ordem de serviço para a instalação do espaço foi assinada pelo prefeito e contará com investimento de R$ 2,6 milhões e terá prazo de construção de 12 meses até a conclusão.

"Diversos fatores influenciaram essa decisão. Primeiro colocar num ponto turístico, num ponto de visitação para que possam ter apresentações diárias. Aqui é o circuito do caminho da fé, onde milhares de soteropolitanos, baianos e visitantes do Brasil e do mundo frequentam essa área. É mais um equipamento nessa estratégia para valorizar a história, a cultura, resgatar o nosso patrimônio e fortalecer o nosso potencial turístico. Outra motivação foi que ali no Parque dos Ventos, que será preservado...ali tem espaços disponíveis”, afirmou o prefeito.

Além de ser palco de rodas e apresentações, a nova arena terá um monumento composto por quatro arcos de 12 metros de altura em aço, representando quatro berimbaus que se unirão ao topo, dando o formato de uma grande cabaça e uma espécie de templo.

No local ainda haverá 10 esculturas em homenagem a mestres capoeiristas tocando os principais instrumentos musicais da roda da capoeira.

Bruno também reforçou a importância da capoeira para cultrua soteropolitana e explicou os investimentos na região do Parque dos Ventos.

“Vamos construir lá uma arena multiuso, que já estamos finalizando o projeto para, ainda este mês, soltar a licitação. Lá, terá a Arena Daniela Mercury, Parque dos Ventos, Arena Multiuso e Centro de Convenções. É uma área já muito bem assistida. Tenho certeza que foi uma decisão acertada e daqui a 10 meses vamos entregar mais um equipamento, mais um reconhecimento da nossa história, nossa arte e cultura. Sabemos da importância da capoeira, uma arte, modalidade esportiva e educativa nacional. É um dos principais símbolos e patrimônios da nossa cidade e merecia uma homenagem como essa”, pontuou.

Lula Bonfim | Ag. A TARDE