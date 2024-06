Bruno Reis garante acelerar liberação para obra do VLT de Jerônimo

Bruno Reis garantiu que deve acelerar liberação de licenças para as obras do VLT - Foto: Mila Souza | Ag. A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) garantiu nesta segunda-feira, 10, que não vai dificultar a concessão de licenças ambientais para o início das obras do VLT (veículo leve sobre trilhos) de Salvador, já contratadas pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT). Segundo ele, a disputa eleitoral entre os dois grupos políticos não atrapalham o andamento das realizações em favor da cidade.

Jerônimo assinou, na última semana, os contratos com as três empresas que realizarão as obras de implantação do VLT de Salvador, cada uma em um trecho do modal, ligando a Calçada à Ilha de São João; Paripe a Águas Claras; e Águas Claras a Piatã. A expectativa do governo da Bahia é que as construções se iniciem no próximo mês de julho.

“Assim que for dada a entrada [do pedido de licenciamento ambiental], irá passar na frente de todos os projetos, com análise imediata, e o mais rápido possível será liberada”, prometeu Bruno Reis, em entrevista nesta manhã.

“Eu não tive conhecimento se deram entrada. O que eu soube foi que, semana passada, assinaram os contratos. Eu creio que, pela minha experiência em gestão pública, ainda não tenha tido tempo da empresa que já assinou contrato ter elaborado os projetos para dar entrada”, disse o prefeito de Salvador.

Bruno Reis afirmou ainda que a população de Salvador e da Bahia não se importa com quem vai resolver o problema, mas sim se o problema será resolvido ou não. Sendo assim, de acordo com ele, todas as esferas de governo ganham com as realizações feitas na cidade.

“Eu já estou nessa caminhada há 25 anos, já vi de tudo um pouco nessa política, já aprendi com tantas passagens, tantos momentos. As pessoas não querem saber se quem vai resolver o problema é o prefeito, o governador ou o presidente. As pessoas querem solução para os seus problemas. E, quando a cidade vai bem, as pessoas estão vendo a cidade avançar, vendo as coisas acontecerem, estão tendo a oportunidade de trabalhar, ganhar seu dinheiro, garantir seu sustento, realizar seus sonhos, vendo a cidade se transformando, se modernizando, quem ganha é quem está ocupando as posições de prefeito, governador e presidente. Essa é minha visão, é minha convicção”, analisou Bruno Reis.

A disputa eleitoral de 2024 deverá colocar Bruno Reis frente a frente com o grupo de Jerônimo, que estará representado nas eleições de Salvador com o vice-governador Geraldo Júnior (MDB).

“Por mais que a gente esteja até no ano de eleição, de disputas políticas, jamais isso irá comprometer o funcionamento da cidade ou o início de qualquer projeto”, garantiu o prefeito.