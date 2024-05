Bruno Reis institui avaliação de desempenho para Guarda Civil | A TARDE

Em meio à campanha salarial da Guarda Civil Municipal (GCM), o prefeito Bruno Reis (União Brasil) regulamentou nesta quarta-feira, 24, as diretrizes para a avaliação de desempenho da GCM, com vistas à progressão e promoção de carreira.

A novidade posta em decreto nº 38.473/2024, publicada no Diário Oficial do Município (DOM), estabelece os seguintes tipos de classificação: autoavaliação e avaliação de chefia. O documento ainda define que autoavaliação terá peso de 30% e a de chefia terá 70%. Todas são obrigatórias.

Saiba como funcionará as etapas

I - Autoavaliação: realizada pelo próprio servidor, sendo oportunizado que ele avalie o conjunto das suas atividades e dos resultados desenvolvidos no exercício funcional, bem como de seus conhecimentos, comportamentos, habilidades, cumprimento de metas e atitudes no processo de trabalho;

II - Avaliação da Chefia: realizada pela chefia imediata do servidor, sendo avaliados o conjunto de atividades e os resultados desenvolvidos no exercício funcional dos subordinados, bem como os conhecimentos, os comportamentos, as habilidades, o cumprimento de metas e as atitudes no processo de trabalho.

Para alcançar as metas da avaliação, o agente deverá ter produtividade e metas; responsabilidade; pontualidade; assiduidade e uso adequado de equipamentos e instalações de serviço, segundo aponta o texto.

Os critérios serão analisados pela Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho instituída pelo Inspetor Geral da GCM, composta por, no mínimo, três agentes. Além de contar com a participação de um representante do Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Salvador (Sindeps).

Para a progressão de carreira, o Guarda Civil deverá alcançar, no mínimo, 16 pontos. A Comissão formada terá o prazo de 60 dias para analisar todo processo. Já servidor deverá ser convocado no prazo de 20 dias para “ realizar a sua autoavaliação, devendo a avaliação da chefia imediata do servidor ocorrer dentro do mesmo prazo”.

Veja cédula de avaliação