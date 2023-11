Bruno Reis quer Festival Liberatum todos os anos: “projeta a cidade” | A TARDE

Durante a abertura do Festival Liberatum, na manhã desta sexta-feira, 3, no Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) reverenciou o evento internacional, que acontece até este domingo, 6.



“Da nossa parte, como correalizador, temos o desejo de incluir no calendário oficial da cidade. Que ele possa ocorrer todos os anos neste mesmo período, somado a uma série de outros eventos que nós estamos fazendo”, afirmou o prefeito, em conversa com o Portal A TARDE.

Para Bruno Reis, a realização do evento é importante também para divulgar a capital baiana no exterior. “Que todo o mundo negro venha a Salvador. Seja para se conectar com suas raízes, origens e histórias, ou para conhecer todo o rico patrimônio que Salvador tem, cultural, arquitetônico e religioso, além de nossas belezas naturais e gastronomia”, disse Bruno, que enxerga as visitas de turistas também como uma oportunidade de permitir negócios na área de cultura e o surgimento de novas oportunidades e empregos.

Entre as outras atividades que Bruno Reis destacou na capital baiana em novembro, mês da Consciência Negra, estão o Afropunk, desfile dos blocos afro, aniversário do Ilê Aiyê e inauguração da primeira etapa do Museu da Cultura Afro-Brasileira (Muncab).

“Será o maior das Américas. Salvador carecia de um equipamento como esse, para ajudar toda a estratégia que a gente vem fazendo de projeção da cidade no Brasil e no mundo como Capital Afro nas Américas. A negritude é uma grande potência que tem que ser melhor aproveitada e potencializada”, disse o prefeito sobre o Muncab.