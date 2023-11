Bruno Reis se emociona ao iniciar obras no local em que a mãe morreu | A TARDE

Em discurso durante evento em que assinou a ordem de serviço para a construção do Hospital Maternidade e da Criança, que ficará no local do Hospital Salvador, na Federação, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) se emocionou ao lembrar que sua mãe faleceu no local, quando ele tinha nove anos de idade.



"Estamos construindo um grande hospital para dar vida a milhares de crianças de nossa cidade e para salvar vidas de milhares pessoas de nossa cidade", disse o prefeito.

Para a construção do Hospital Maternidade e da Criança, que terá 12 mil m² e dez andares, a Prefeitura de Salvador fez a desapropriação do terreno e retrofit do antigo Hospital Salvador, em março. A nova estrutura terá 200 leitos, entre clínicos, de UTI e Hospital Dia. O investimento é de R$ 84 milhões.





Lucas Franco