Cacá diz que PP "não vai pressionar" Bruno por mais espaços na gestão

Secretário de Governo (Segov) da gestão Bruno Reis, Caca Leão falou sobre a ampliação da participação do PP no secretariado municipal, mas reafirmando que a sigla não irá pressionar o prefeito, mas apresentará "bons quadros" da legenda.



“Olha, a gente ainda não conversou com o prefeito, na verdade ele fez o convite ainda no ano passado para continuar, né? A gente estava guardando o anúncio oficial, ele fez isso durante os festejos do Festival da Virada e me disse que agora nessa próxima semana ele abriria as conversas com os partidos. A gente está viajando, no caso eu vou hoje à noite, ele ainda vai amanhã para o Benin, na África, vamos numa missão oficial e eu acredito que no retorno ele inicie as conversas e as tratativas com o partido. Isso é uma decisão que cabe ao prefeito", disse Cacá ao Portal A TARDE.

"O Progressistas tem grandes quadros, elegemos cinco vereadores, mas não é do nosso feitio, não faz parte do nosso partido pressionar nem fazer qualquer tipo de condição ou adequação ao prefeito é uma coisa que vai partir dele é uma decisão que cabe a ele e a gente vai aguardar", pontuou o secretário.

Cacá também comentou sobre o fato de o PP municipal e o estadual caminharem em lados opostos, em apoio a Bruno Reis em Salvador e a Jerônimo Rodrigues na Assembleia Legislativa.

“Os deputados desde o começo do governo já fizeram uma adesão automática, tem votado com o governo, alguns deles ocupam cargos em órgãos estratégicos do governo e, desde outubro, novembro do ano passado, a gente vem ouvindo conversas de que o partido estaria se aproximando que o presidente Mário Negromonte Júnior tem dialogado com o governo ou com o governador para que o partido venha, formalmente, aderir à base. Eu sempre coloquei a minha posição, sou contrário a isso, acho que devemos permanecer na oposição. A gente vai fazer essa discussão internamente ainda, afinal nada de concreto chegou para a executiva estadual do partido e eu tenho deixado claro que mesmo que isso venha acontecer nesse momento, isso não quer dizer que será uma aliança automática visando 2026".

“O partido vai discutir o que vai fazer em 2026, apenas em 2026. Essa é a decisão da executiva nacional do partido. Já conversei com o presidente Ciro Nogueira, a gente tem aqui total apoio para que isso só aconteça realmente em 2026, visando o que é melhor para o partido. O partido tem hoje quatro deputados federais, seis deputados estaduais, diversos prefeitos, então o que a gente vai buscar nas eleições de 2026 é o crescimento do partido. Então é isso que vai estar na pauta durante a discussão, fazer parte da base do governo, aderir ao governo agora nesse momento ocupando cargos, não significa que o partido vai estar com eles em 2026", completou Cacá.