Cacá Leão assume presidência do Progressistas de Salvador | A TARDE

Secretário de Governo da Prefeitura de Salvador, Cacá Leão será o novo presidente do Partido Progressistas na capital baiana. A confirmação veio nesta quinta-feira, 22, depois de encontro dele com o presidente estadual do partido, deputado federal Mario Negromonte Junior, e o prefeito Bruno Reis.

Com a nova função, o ex-parlamentar federal terá a missão de organizar a legenda para o pleito eleitoral deste ano, papel que já vinha exercendo desde que passou a integrar a gestão municipal, quando levou para a sigla seis vereadores da base de governo.



Para Cacá Leão, o diálogo com a bancada de vereadores do PP de Salvador já é exitosa e se ampliará às lideranças que compõem a sigla na capital.

“Quero destacar que a atenção com os vereadores e lideranças de todos os partidos da nossa base aliada, que venho tendo desde que assumi a Segov, seguirá a mesma”, afirmou.