Cacá Leão descarta ser vice de Bruno Reis: “Não está no meu radar”

Secretário de Governo de Salvador, Cacá Leão (PP) encerrou de vez os boatos de que poderia ser vice do prefeito Bruno Reis (União Brasil) nas eleições municipais de 2024. Em entrevista exclusiva ao Portal MASSA!, o pepista, que foi candidato ao Senado em 2022, descartou não só compor a chapa majoritária na capital, como encarar as urnas para disputar qualquer cargo eletivo no próximo ano.

Cacá, que também tem sido ventilado para disputar prefeitura de Lauro de Freitas, afirmou estar focado no seu trabalho na Segov, e apontou que a atual vice-prefeita de Bruno, Ana Paula Matos (PDT), deve ser novamente a parceria de chapa do prefeito.

“Eu tenho procurado fazer meu trabalho com toda a isenção, com toda a dedicação, e sempre colocando que não pretendo disputar eleição em 2024. Meu nome não está à disposição, nem Salvador e nem em Lauro de Freitas. Não porque não ache importante, mas porque eu acho que esse não é o momento”, afirmou o secretário.

Ao defender que Ana Paula permaneça como vice de Bruno, Cacá Leão destacou o trabalho da aliada na Secretaria Municipal de Saúde, além de pontuar que o seu foco é voltar às urnas apenas em 2026. Em 2024, a meta do secretário é ajudar os aliados, não só em Salvador, mas em todos os municípios baianos.



“Eu parto do pressuposto de que time que está ganhando não se mexe. Eu acho que o prefeito Bruno Reis tem feito uma boa administração, e tudo isso é fruto de uma parceria que se tem com a vice-prefeita Ana Paula, que é uma mulher de garra, tem dado sua contribuição na Secretaria de Saúde, tem todos os predicados e toda a condição de continuar compondo essa chapa. Foi candidata a vice-presidente na chapa de Ciro Gomes, tem projeção nacional. É uma das pessoas que eu conheci ao longo da minha vida que tem a maior capacidade de trabalhar", pontuou Cacá.

"Para mim, em time que está ganhando não se mexe, então eu sou um defensor da continuidade dessa dobradinha da chapa, que em 2024 Salvador tenha oportunidade de votar no prefeito Bruno Reis e na vice Ana Paula. Então, a eleição de 2024 não está no meu radar, nem em Salvador, nem em Lauro de Freitas. O que eu quero é ajudar os meus amigos que serão candidatos a prefeito nos 417 municípios, que estiveram conosco nas eleições de 2022, e me preparar para as eleições de 2026”, explicou Cacá Leão.

