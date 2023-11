Cacá Leão deve assumir cargo na Caixa, defende Trindade: "missão" | A TARDE

Atual secretário de Governo de Salvador, o ex-deputado federal Cacá Leão (PP) deveria aceitar o convite para assumir o cargo de vice-presidente da Caixa Econômica Federal, afirmou o vereador de Salvador, Maurício Trindade (PP).

"É uma missão. Acho que ele não tem a opção de não ir", afirmou Maurício Trindade durante evento no bairro da Federação em que o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), assinou a ordem de serviço para a construção do Hospital Maternidade e da Criança.

Para o vereador, a importância de Cacá Leão assumir a vice-presidência da Caixa é grande para a melhoria do poder público e para o próprio ex-deputado. "É o principal banco de todas as emendas. Todas a parte de financiamento de todas as prefeituras da Bahia passam pela Caixa. Então, eu acredito que ele vai agilizar todo esse trâmite que vive em congestionamento", justificou.

"Acredito que vai ajudar a própria campanha e o currículo dele, caso ele queira se candidatar a deputado federal, senador ou quem sabe governador pelo nosso grupo", disse Maurício Trindade, que embora exalte a independência dos quadros do seu partido, disse que em Salvador seus correligionário estão "100%" com Bruno Reis na eleição para prefeito da capital baiana.