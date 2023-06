Cacá Leão faz previsão sobre eleição de Bruno Reis em 2024

O secretário de governo da Prefeitura de Salvador, Cacá Leão (PP), afirmou acreditar que o prefeito Bruno Reis deve chegar favorito à disputa eleitoral de 2024 na capital baiana.

Segundo Cacá, o chefe do Executivo soteropolitano deve ser reeleito com uma margem superior a votação que obteve em 2020.

“Ele chegando bem, com este bom serviço prestado, chegar com a população entendendo que o governo está cumprindo bem com o seu papel, a eleição será consequência de tudo isso e, por tudo isso, eu acredito sim que o prefeito Bruno Reis será favorito nas eleições do ano que vem. E pode vencer, inclusive, com a margem ainda maior do que venceu em 2020”, afirmou.

O titular da Segov disse ainda que tem visto a população de Salvador satisfeita com a administração de Bruno Reis.

“Tudo isso mostra a força e capacidade de trabalho do prefeito, a força de trabalho dessa equipe que trabalha em conjunto com todos, com a sociedade, ouvindo o que o povo de Salvador realmente quer e deseja. Então, eu estou muito feliz e satisfeito por fazer parte dessa equipe vitoriosa”, reforçou Cacá.