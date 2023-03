Cacá Leão nega racha no PP baiano e se diz contra ódio na política

Apesar de defender que o Progressistas (PP) deveria se opor ao governo de Jerônimo Rodrigues (PT), o secretário de governo da Prefeitura de Salvador, Cacá Leãom, nega que exista um racha no seu partido pelo fato de seus correligionários na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) não compactuarem com seu posicionamento.



"No ano passado, tomamos a decisão de nos colocarmos como oposição [ao na época governo Rui Costa (PT) e à candidatura de Jerônimo Rodrigues (PT)]. Fomos à eleição dessa forma. As urnas nos colocaram como oposição e é assim que eu vou tocar. Eu defendo que devemos nos colocar onde as urnas nos colocou", disse Cacá Leão ao programa Isso É Bahia, da Rádio A TARDE FM (103.9), na manhã desta sexta-feira, 10. "Foi uma decisão dos deputados estaduais. O partido não se reuniu para tomar nenhum tipo de decisão", explicou.

Ex-deputado federal e candidato derrotado na disputa pelo Senado em 2022, Cacá citou a relação com alguns dos seus opositores e se disse contra o ódio na política. "Eu gosto de dialogar. Eu sempre fui acusado de ser amigo de [ACM] Neto e de Bruno [Reis]. Mas sou admirador de [Jaques] Wagner [senador do PT] e amigo de Lídice da Mata e Alice Portugal [deputadas federais do PSB e PCdoB, respectivamente]. Éden Valadares [presidente estadual do PT] é um querido amigo. Eu parto da tese de que mágoa e ódio só fazem mal para quem sente. Sou de construir pontes e procuro preservá-las sempre", afirmou o filho do ex-vice-governador João Leão (PP).

Transporte

O encontro entre Bruno Reis e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esta semana, para o secretário de governo da Prefeitura de Salvador, mostra o quão importante é a capacidade de diálogo na política e alega que o Poder Público Municipal precisa do Governo Federal para viabilizar o transporte público sem tarifas exorbitantes. "O prefeito tem feito um esforço muito grande, mas o transporte público precisa ser subsidiado", argumentou.

"Integração precisa ser melhor discutida, como por exemplo essa relação entre metrô e ônibus urbano. A gente não pode tapar o sol com a peneira. O aumento da carga tributária tem dificultado muito [a manutenção dos preços atuais das passagens]. É um problema das grandes cidades do país", continuou.

Futuro

Deputado estadual por um mandato, entre 2011 e 2014, e deputado federal por dois mandatos, entre 2015 e 2023, Cacá foi derrotado na disputa eleitoral pelo Senado no ano passado. O herdeiro político de João Leão, no entanto, diz que não tem planos de se candidatar para algum cargo em 2024.

"Muito me honra a missão dada por Bruno Reis. Faço com total dedicação. Tenho trabalhado muito e tem sido um prazer muito grande viver na cidade de Salvador", disse o secretário de governo da prefeitura, que disse que a atual experiência tem lhe dado uma visão macro da cidade. "Eu exerci mais de dez anos de mandatos parlamentares. Apesar de ter minhas origens entre Lauro de Freitas e Salvador, a política me levou para o interior, mas agora estou vivenciando a nossa capital", continua o ex-deputado, que tem 43 anos de idade.

"Em 2024, estarei trabalhando como apoiador dos que se colocarem como candidatos a prefeitos, pessoas que estão do nosso lado. Como candidato, quem sabe um dia. Fica para 2026 ou 2028", afirmou Cacá.

Relações com prefeitura e Câmara Municipal

Também na entrevista, o secretário municipal rendeu elogios a ACM Neto, Bruno Reis, à vice-prefeita e secretária de Saúde, Ana Paula Matos (PDT), e ao presidente da Câmara, Carlos Muniz (PTB), além de ter explicado como funciona seu cargo.

"A secretaria de governo faz a gestão entre a política e a administração. Acaba sendo a porta de entrada das discussões da política. A relação com a Câmara de Vereadores tem sido maravilhosa", conclui Cacá.