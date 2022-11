Câmara de Salvador aprova projeto para beneficiar professores

Na primeira sessão ordinária após o segundo turno das eleições, nesta terça-feira, 1º, como prometido na última semana, a Câmara Municipal de Salvador aprovou, por unanimidade e em regime de urgência, o Projeto de Lei Complementar nº 07/2022, para conceder o pagamento do retroativo da mudança de nível dos professores e coordenadores pedagógicos da rede municipal de ensino.

A proposta é de autoria do Executivo soteropolitano e a sessão que apreciou o projeto foi acompanhada no Plenário Cosme de Farias por educadores de Salvador e integrantes da APLB/Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia, dentre outros servidores municipais.

Antes da votação do PLC nº 07/2022, os vereadores mantiveram o Veto parcial nº 10/2022, sobre a pauta, com voto contrário da oposição e partidos independentes. O veto recai sobre o art. 3º, § 2º; art. 5º e art. 6º, respectivamente a proibição da indicação dos elevadores como de serviço e social, do Projeto de Lei nº 27/2021, de autoria do vereador Henrique Carballal (PDT).

Houve uma polêmica na apreciação do veto. Carballal pediu a palavra e reclamou do posicionamento do prefeito Bruno Reis (União Brasil) que, segundo o edil, descaracterizou a proposta de sua autoria.