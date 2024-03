Câmara de Salvador concede Medalha Thomé de Souza a Vivaldo Amaral | A TARDE

O advogado criminalista Vivaldo Amaral recebeu, nesta quarta-feira, 28, a Medalha Thomé de Souza, no Plenário Cosme de Farias, na Câmara Municipal de Salvador. O autor da honraria foi o vereador Tiago Ferreira (PT).



Tiago Ferreira afirmou que Vivaldo Amaral é um grande advogado, operador do Direito. “Ele utiliza o seu conhecimento na área jurídica para compartilhar com quem precisa, jovens que sonham ser advogados, juízes, desembargadores. Me identifico muito com a sua história, pois, assim como eu, veio da periferia de Salvador, e se tornou um dos grandes advogados da Bahia. E tem uma história de superação e luta em prol daqueles que mais precisam na capital baiana. Portanto, doutor Vivaldo Amaral é um exemplo de vida para todos nós”, disse.

“O sentimento de reconhecimento que hoje experimento é um marco de profunda emoção em minha vida como pessoa e profissional do Direito e da Justiça. Quando tomaram a decisão de me atribuir esta honraria, não poderiam vislumbrar o alcance que este gesto de tamanha afabilidade teria para mim. O seu significado é inexprimível, diante da profundidade do impacto em meu âmago”, afirmou o homenageado.

Vivaldo Amaral disse ainda que “esta distinção a mim outorgada, ou seja, atribuída a um operador do Direito, simboliza um congraçamento oficial entre instituições com uma dimensão pessoal”.

A presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ/BA), Cynthia Maria Pina Resende, afirmou que “doutor Vivaldo é uma pessoa que merece muito essa homenagem por todo trabalho prestado à sociedade baiana. Me sinto honrada de estar presente para prestigiar este ato”, disse.

Segundo o deputado estadual Niltinho (PP), “a honraria entregue ao nosso amigo, doutor Vivaldo, é mais que merecida. Isso traz muita alegria a nós, e principalmente, ao povo soteropolitano, que tem, através deste advogado competente, serviços prestados. Ele desempenha um papel social importante e tem uma participação ativa na sociedade. Não tenho dúvida que a sua trajetória será cada vez mais promissora”, afirmou.

A Mesa foi composta pelo vereador Tiago Ferreira (PT); presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ/BA), Cynthia Maria Pina Resende; o desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ/BA), Edson Bahiense; o deputado estadual Robinson Almeida (PT); o deputado estadual Niltinho (PP); o Coronel da Polícia Militar (PM), Nilton Cézar Machado Espínola, subcomandante-Geral da Polícia Militar (PM); e a empresária Ana Libório, além do homenageado.

Estiveram presentes na sessão, dentre outras autoridades, os vereadores Arnando Lessa (PT) e Randelson Leal (PDT) e os deputados estaduais Raimundinho Jr. (PL) e Roberto Carlos (PV).