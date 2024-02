Câmara de Salvador retorna trabalhos legislativos no próximo dia 2 | A TARDE

A Câmara Municipal de Salvador (CMS) vai retomar os trabalhos legislativos na próxima sexta-feira, 2, com a tradiconal leitura da Mensagem do Executivo feita pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) para o ano de 2024. A sessão será conduzida pelo presidente Carlos Muniz (PSDB). A sessão está marcada para às 9h, no plenário Cosme de Farias.

“No ano de 2023, a Câmara de Salvador apreciou importantes projetos do Executivo e dos vereadores. São marcos legais que impactam na melhoria da qualidade de vida da população soteropolitana”, afirmou Muniz.



De acordo com o chefe do Legislativo de Salvador, a apreciação das matérias continuará de forma célere, quando necessária, porém, criteriosa. Não abrimos mão de discutir as matérias de interesse da cidade com a população soteropolitana.



"A Câmara continuará realizando audiências públicas e discutindo nas comissões os projetos. Afinal, a participação popular e o parecer, inclusive jurídico, são muitos importantes na apreciação das matérias. Pois, sabemos que as leis, influenciam no cotidiano dos cidadãos”, informou Muniz.

Muito trabalho



O presidente acrescenta: “Teremos mais um ano de muito trabalho e, como vem ocorrendo nas legislaturas passadas, estaremos debruçados nos projetos de interesse do povo de Salvador, analisando com critério técnico e, sobretudo, constitucional, todas as matérias que tramitam nas comissões temáticas da Câmara, e apreciar em plenário”.



“Estamos vigilantes às necessidades da cidade e, mantendo uma postura independente e um diálogo construtivo com o Executivo, preservaremos a harmonia entre os poderes republicanos. Assim, esperamos ter uma das legislaturas mais produtivas, sempre com o foco em atender às demandas que buscam aprimorar a qualidade de vida do povo de Salvador”, conclui Muniz.