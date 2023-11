Câmara discute isenção fiscal para blocos do circuito Osmar | A TARDE

A Câmara Municipal de Salvador (CMS) instalou nesta terça-feira, 31, a Frente Parlamentar em Defesa do Carnaval. Na oportunidade, os vereadores debateram, no auditório do Anexo da Câmara, uma série de ações a serem realizadas pelo legislativo até o período da festa momesca.

Dentre os assuntos debatidos estão a possibilidade de isenção fiscal para blocos e entidades que desfilarem no circuito Osmar (Campo Grande), como forma de reavivar a folia do Centro da cidade. Além da necessidade de prorrogação de programas de incentivo da Prefeitura para a área. Os parlamentares também sugeriram a participação da Frente no Observatório do Carnaval.

“A nossa intenção é que a Câmara Municipal contribua não só no campo legislativo, mas no campo operacional também, para que a gente possa ter uma grande festa em 2024. O Carnaval é um grande vetor de desenvolvimento econômico, mas também social, com geração de emprego e renda na cidade, e a Câmara Municipal tem que estar presente nessa discussão”, afirmou o vereador Claudio Tinoco (União Brasil), que preside a Frente e é ex-secretário municipal de Cultura e Turismo.

Na ocasião, o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, apresentou um Masterplan com a previsão da estrutura do Carnaval e demais detalhes sobre a realização da festa, bem como montagem das estruturas; contratação de atrações, apresentação do sistema de recadastramento dos ambulantes e entre outros assuntos.

A reunião contou com a presença dos seguintes vereadores: Claudio Tinoco (União), Duda Sanches (União), Sílvio Humberto (PSB), Arnando Lessa (PT), Luiz Carlos Suíca (PT), Fábio Souza (SD), Randerson Leal (PDT) e Leandro Guerrilha (PP). Também participaram do encontro, a diretoria do Conselho Municipal do Carnaval (COMCAR), representada pelo presidente Washington Paganelli, da vice-presidente Márcia Mamede e do Coordenador Executivo do Carnaval Pedro Costa.

Outros vereadores também integram a Frente, são eles: Paulo Magalhães Júnior (União) e Sidninho (Podemos).