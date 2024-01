Cantora Alcione pode se tornar cidadã baiana | A TARDE

O deputado estadual Bobô (PCdoB) apresentou um projeto que prevê a concessão do Título de Cidadã Baiana à cantora Alcione Dias Nazareth, popularmente conhecida como Marrom.



“Alcione está enraizada na Bahia. Ela tem identidade com a nossa terra e sua imagem é indissociável da cultura que conforma a nossa gente. Marrom é fi lha da Bahia de fato, mas é preciso o título de direito para consagrar a relação ancestral, musical e duradoura”, justificou o parlamentar.



Natural do Maranhão, Alcione é cantora, compositora, instrumentista e intérprete da música popular brasileira. Despertou para o mundo musical ainda na infância, quando acompanhava o pai nas atividades da banda da Polícia Militar do Maranhão.



Conforme ressaltou Bobô, Alcione e a Bahia têm uma relação especial, tecida com os fi os das raízes africanas que marcam a cultura e história dos dois estados nordestinos com o maior número de quilombos reconhecidos no Brasil.



“São os estados das religiões de matrizes Yorubá, Gegê e Bantu. A Roça do Ventura e o Terreiro do Bogum, na Bahia, a Casa Tambor de Mina e a Casa Fanti Ashanti, no Maranhão, apenas para citar os templos tombados pelo Iphan, são expressões vivas e presentes no cotidiano destes dois torrões nordestinos”, argumentou.



De acordo com o parlamentar, Alcione é uma intérprete que valoriza e leva os compositores e cantores da Bahia para seu palco, seus shows e atividades.

Ela gravou e canta músicas de Walmir Lima, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Riachão, Tonho Matéria, Roque Carvalho e tantos outros talentos da boa terra.

“Já cantou Ilê Aiyê, Olodum, Araketu e é uma das mais prestigiadas sambistas no território baiano. Alcione é uma fi lha legítima da Bahia. Uma mulher negra, guerreira, talentosa, generosa e inspiradora”, afirmou.