Caravana de políticos acompanha Jerônimo em tradicional festejo

- Foto: Divulgação

Uma caravana de lideranças políticas incluindo prefeitos e mais de 10 deputados federais e estaduais acompanhou o governador Jerônimo Rodrigues (PT) durante a tradicional Noite das Lanternas, realizada em Rio de Contas, na Chapada Diamantina.

A celebração religiosa, que integra a festa de Corpus Christi, completou 300 anos neste ano e convida o povo da cidade a caminhar pelas ruas da cidade iluminada apenas por lanternas.

No trajeto, acompanhado também pelo secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola, e pelo secretário de Turismo, Maurício Bacelar, Jerônimo interagiu com populares e reforçou que irá manter um compromisso com o interior baiano.

“Uma cena muito bonita. Agora pela manhã, outra celebração já de Corpus Christi. E eu sempre agradeço muito a oportunidade que a gente tem com as frentes, seja religiosa, seja econômica, para que a gente possa vivenciar uma riqueza de manifestação como essa”, compartilhou o governador.

Algumas ruas do Centro Histórico foram decoradas com tapetes de serragem e areia, cuidadosamente confeccionados por moradores e voluntários, com desenhos que retratam símbolos litúrgicos e mensagens de fé. O cortejo era embalado pela Filarmônica Beneficente Lira dos Artistas, que seguia em direção à praça da Igreja Matriz.

“Isso é inédito. Em ano de eleição até aparece um ou outro, mas nessa proporção é a primeira vez”, afirmou o prefeito Célio (PSD), que fez uma agradecimento público ao governador. “Precisamos resaltar o carinho e atenção que o senhor tem dado às cidades do interior, estamos vendo o cuidado com nossa cultura e nossas tradições. Muito obrigado" disse o gestor de Rio de Contas.

Além do simbolismo religioso, o evento também movimenta a economia local, com pousadas cheias e restaurantes lotados, além de outros serviços que reagem ao aquecimento econômico.

“A Bahia tem um forte patrimônio religioso, católico, espalhado pelas 13 zonas turísticas do nosso estado. E aqui em Rio de Contas, a festa de Corpus Christi incrementa o fluxo turístico da Chapada Diamantina. A fé dos baianos também é uma forte atração turística e a prova disso é essa movimentação nessa festa centenária aqui de Rio de Contas”, destacou o secretário do Turismo, Maurício Bacelar.