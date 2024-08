Carballal rebate Bruno Reis: “Caderninho que ele usa é do ex-prefeito"

Carballal estava à frente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral e se afastou para coordenar a campanha eleitoral do vice-governador à prefeitura - Foto: Divulgação | CMS

Licenciado do mandato de veredor de Salvador, Henrique Carballal respondeu às críticas do prefeito Bruno Reis dirigidas ao governador Jerônimo Rodrigues durante a convenção partidária do União Brasil. A fala em questão foi sobre o petista dizer que anota as falhas de ex-aliados num caderninho.

“O prefeito está sendo sincero quando diz que não tem caderninho, porque o caderninho que ele usa é do ex-prefeito ACM Neto. O atual prefeito se comporta como gerente da cidade e segue a cartilha do seu chefe. Ele não tem autonomia pra escrever sua própria história”, criticou Carballal, que estava à frente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral e se afastou para coordenar a campanha eleitoral do vice-governador à prefeitura.

Leia também:

>> Bruno Reis oficializa candidatura à reeleição em Salvador

>> "Tem o carimbo de grande gestor", diz deputado sobre Bruno Reis

>> "Superou as expectativas", diz Duda Sanches sobre convenção de Bruno

Bruno disse em coletiva de imprens no dia da convenção que Jerônimo Rodrigues faz política ameaçando e constrangendo lideranças.



“Se tivesse um pouco de humildade e equilíbrio, o prefeito refletiria sobre o que aconteceu em 2022, quando a soberba do chefe dele transformou em pó o sonho de infância de assumir o Governo do Estado”, acrescentou Carballal, que concluiu:

“O governador Jerônimo tem liderado nosso grupo com diálogo. Não é por acaso que, pela primeira vez, a base do governo está unida em torno de uma única candidatura à Prefeitura de Salvador. Vamos trabalhar desta forma para vencer na capital e fortalecer o grupo em toda a Bahia”.