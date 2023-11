Carlos Muniz defende Dia da Consciência Negra como feriado municipal | A TARDE

Salvador é considerada a cidade mais negra fora da África, mas ainda assim não comemora o Dia da Consciência Negra, celebrado nesta segunda-feira, 20, como feriado municipal. O presidente da Câmara da capital baiana, Carlos Muniz (PSDB) defendeu a inclusão da data no calendário da cidade e questionou o motivo da Sexta-feira Santa está incluída como feriado municipal.



“Vamos tirar a Sexta-Feira Santa do feriado municipal já que é nacional e incluir o Dia Consciência Negra. Posso tentar mudar [como presidente da Câmara]. Posso tentar conversar com o prefeito [Bruno Reis (União Brasil)]. [...]. Salvador tem a obrigação de ser. Vou trabalhar para que a gente modifique isso aí”, disse Muniz, nesta segunda, durante participação no A TARDE Cast.

“Eu não entendo a sexta-feira Santa ser um feriado municipal, se é um feriado nacional. Então, para que esse feriado municipal se já é um feriado nacional?”, indagou, durante conversa aos jornalistas Eduardo Dias e Lula Bonfim.

A capital baiana já conta com quatro feriados municipais: Sexta-Feira Santa, Corpus Christi, São João e Nossa Senhora da Conceição da Praia, devido a lei federal nº 9.093/95 que limita o número de feriados municipais, não é possível incluir outros.