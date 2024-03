Casa de vereador é alvo de tiros; equipe nega atentado: "aleatório" | A TARDE

A casa do vereador Pastor Melk (Solidariedade), de Madre de Deus, foi alvo de tiros nesta segunda-feira, 26. A informação foi confirmada pela equipe do parlamentar.



No entanto, o ataque não foi direcionado ao vereador e atingiu outras casas ao lado, segundo a equipe de comunicação do parlamentar do município da Região Metropolitana de Salvador.

"O que ocorreu foi um ataque aleatório, cuja motivação é desconhecida", afirmou a nota, que negou as informações veiculadas por um site local de que o vereador teria sido alvo de um atentado.