Casal do Psol é preso por furto de Iphones em aeroporto de Salvador | A TARDE

Um casal militante do PSOL foi preso em flagrante pela Polícia Federal por suspeita de furtar dois celulares e um relógio na esteira do raio-x do Aeroporto Internacional de Salvador neste domingo.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o homem retirando os objetos do local e saindo. Os donos que esqueceram os itens na esteira solicitou a ajuda de funcionários do aeroporto assim que percebeu a falta. Em seguida, a dupla foi identificada, presa pela Polícia Federal ainda em flagrante antes do embarque.

"A Polícia Federal foi acionada, na tarde deste domingo, dia 28/4, pelo Canal de Inspeção Doméstica do Aeroporto Internacional de Salvador, por suspeita de furto de dois celulares e um relógio de dois passageiros. Após análise das imagens das câmeras de segurança, dois suspeitos do furto foram identificados e abordados na área de embarque do aeroporto. Na abordagem foram encontrados os objetos nos pertences do casal", diz a nota da Polícia Federal.





Divulgação / Redes Sociais

Ainda de acordo com o órgão, por se tratar de matéria de competência da Polícia Civil, os dois envolvidos foram encaminhados para o Posto da Polícia Civil no aeroporto e, após, para a Central de Flagrantes, nos Barris.

Procurada, a Polícia Civil confirmou a situação e disse que os pertences das vítimas foram recuperados e devolvidos. "Os acusados foram ouvidos na delegacia, passaram por exames de corpo delito e estão à disposição da Justiça". O casal foi indiciado por furto qualificado e vai passar por audiência de custódia nesta terça-feira, 30.

Psol constesta versão

O Portal A TARDE entrou em contato com o presidente do Psol na Bahia, Ronaldo Mansur. O presidente negou a versão de suposto furto e disse que o vídeo foi compartilhado de forma incompleta.

"O video foi compartilhado pela metade e de forma errada. O que aconteceu é que os donos esqueceram o celular e o relógio na caixa [do raio-x] e eles pegaram para devolver, só que, ao ir atrás, não encontrou mais. O casal então foi deixar no 'achados e perdidos' do shopping e foi abordado pela Polícia Federal como tivesse furtado [...] As imagens não caracterizam cometimento de furto. O que existe foi um celular encontrado e que seria devolvido", explicou.

Ainda de acordo com o partido, "o PSOL disponibilizou advogados para a defesa dos militantes, aguarda a realização da audiência de custódia e acredita que os fatos serão plenamente elucidados, com a comprovação da inocência de ambos"



O casal estava participando do Encontro Nacional da Negritude do PSOL, que aconteceu em Salvador 26, 27 e 28 de abril aqui em Salvador, reunindo mais de 400 pessoas. Eles estavam voltando para o Pará quando tudo aconteceu.