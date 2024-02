Castro admite apoio do PL a Bruno e diz que Bolsonaro pode pedir votos | A TARDE

A formalização do apoio do PL à reeleição do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), deve ser anunciada em breve. Apesar do presidente estadual da legenda, João Roma, ainda não admitir oficialmente o feito, integrantes da cúpula apontam a possibilidade como o caminho mais viável para o partido em 2024.

O deputado estadual Diego Castro (PL) afirmou, nesta quinta-feira, 1º, que as siglas já estão migrando para a “fase de casamento”, mas confessou que o assunto ainda não foi tratado pelo ex-ministro da Cidadania com os seus correligionários.

“Isso ainda não foi conversado por parte do presidente [estadual, João Roma]. Mas, com toda a certeza, onde o PT estiver de um lado, nós estaremos do outro contra. Se houver um cenário, e caminha-se para isso, não é surpresa nenhuma, onde a gente necessite se unir para derrubar o PT, vamos nos unir”, disse o parlamentar bolsonarista.

E continuou: “a gente caminha sim para uma composição com Bruno Reis, desde que as nossas bandeiras e pautadas sejam abraçadas. [...]. A gente vê que está caminhando bem nessa conversação com a administração atual. Estamos naquela fase de noivado para chegar no casamento, eu acho que até de namoro já passou”.

Na tarde desta quinta-feira, 1º, o deputado participa da sessão solene que marca a retomada a retomada dos trabalhos legislativos na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), com a participação do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que lê a mensagem do Executivo para os parlamentares.



Em coletiva de imprensa, o deputado ainda foi questionado sobre a possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ser um dos cabos eleitorais do atual chefe do Executivo municipal, Castro ressaltou que há chances do ex-mandatário se envolver no pleito de 2024.

“Com toda a certeza. Se o cenário tiver PT de um lado e Bruno de outro, Bolsonaro irá sim pedir votos para Bruno Reis. Eu não tenho dúvidas nisso, desde que essas bandeiras sejam assimiladas e sejam abraçadas. [...]”, enfatizou.

Bolsonaro deve desembarcar no estado em março, com o objetivo de promover as pré-candidaturas do partido em cidades importantes como Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itabuna, Ilhéus, Lauro de Freitas e Luís Eduardo Magalhães.