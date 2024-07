CBPM e Codeba firmam acordo para melhoria da logística de mineração

O acordo representa um passo estratégico rumo ao fortalecimento da infraestrutura - Foto: Bárbara Portugal/CBPM

A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) firmou mais uma parceria. Desta vez, com a Companhia de Docas do Estado da Bahia (Codeba). A cerimônia de assinatura foi nesta quinta-feira , 4, no Museu do Mar Aleixo Belov, no Santo Antônio Além do Carmo. O acordo prevê, dentre outras iniciativas, o desenvolvimento de ações conjuntas, visando a melhoria da logística para a mineração no estado.

A colaboração vem em sequência aos acordos de Cooperação Técnica (ACT) com outros órgãos e secretarias do Estado, atendendo à orientação do Governador Jerônimo Rodrigues (PT) de buscar a transversalidade.



Estão previstos estudos para o aprimoramento do planejamento e fluxo de produtos e informações, associados a iniciativas que estimulem a melhoria da logística no setor minerário.

Para o presidente da CBPM, Carlos Borel, esta parceria é essencial para fortalecer a infraestrutura logística e atrair novos investimentos para o setor mineral baiano.

"A colaboração com a Codeba possibilitará um avanço significativo na eficiência das operações logísticas, beneficiando tanto as empresas parceiras quanto a economia local. Estamos empenhados em criar um ambiente favorável para o crescimento sustentável da mineração na Bahia," afirmou Borel.

O presidente da Codeba, Antônio Gobbo, destacou a importância da integração entre as entidades para otimizar a cadeia logística e maximizar o potencial econômico do estado.

"Através deste acordo, iremos dar um panorama dos setores, para melhorar a qualidade das informações, para que as autoridades do nosso estado possam tomar decisões mais acertadas e traçar melhores estratégias," comentou Gobbo.

A parceria entre a CBPM e a Codeba representa um passo estratégico rumo ao fortalecimento da infraestrutura logística necessária para suportar o crescimento da mineração na Bahia, reforçando o compromisso do governo estadual em promover o desenvolvimento sustentável e integrado dos diversos setores produtivos.