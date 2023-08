CBPM entrega 15 mil quilos de alimentos ao Bahia Sem Fome

Mais de 15 mil quilos de alimentos não perecíveis foram arrecadados pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) para o Programa Bahia Sem Fome, do Governo do Estado. Os alimentos foram entregues nesta quinta-feira, 3, ao governador Jerônimo Rodrigues (PT), pelo presidente da companhia, Henrique Carballal, na sede do órgão.

Batizado de “Dia D” pela CBPM, a mobilização pela arrecadação vai colaborar para garantir a segurança alimentar de quase 2 milhões de baianos.

“Hoje estamos realizando o dia D da participação da CBPM no programa Bahia Sem Fome, que é um programa estratégico para a reconstrução de uma situação que afeta a todos. A fome, que acomete a 1,8 milhões de baianos, em situação de dificuldade alimentar…a dignidade humana é suprimida quando uma pessoa não tem o que comer. Ninguém consegue estudar, se preparar para o trabalho por causa da fome. Esse programa que o governador Jerônimo Rodrigues trouxe precisa ser abraçado por todos. Nós buscamos exatamente fazer isso”, afirmou Carballal.

Além do presidente da CBPM, o Dia D contou com a presença do vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior, do secretário estadual de Relações Institucionais, Luiz Caetano, do deputado estadual Robinson Almeida e o Afoxé Filhos de Gandhy.

Carballal destacou que a doação feita pela companhia já é a maior feita para o programa Bahia Sem Fome.

"É a maior doação de uma organização. Entendemos que o programa, que vai até setembro, a gente possa ampliar essa participação, com ações criativas para que envolva a sociedade nesse trabalho que o governador vem realizando, de combate à fome, à insegurança alimentar", pontuou.